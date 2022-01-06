З російськими написами: до берегів Японії прибило судно без екіпажу

Біля берегів Японії з'явилось загадкове 50-метрове судно без жодного екіпажу. На борту, зокрема, помітні написи російською мовою, однак їх важко ідентифікувати.

Судно прибило до скал у префектурі Ісікава на узбережжі Японського моря. За попередньою інформацією, транспорт виготовили зі сталі.

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До судна поки не можуть дістатись і дослідити

На палубі човна розміщені 10 стовпів, а між ними натягнута сітка. Саме судно вже частково проржавіле. На борту також написаний номер 436.

У 2021 році Японія спустила на воду перший катер із водневим двигуном. Пасажирський катер розрахований на 12 персон і працює на водні.

У японських ЗМІ ж повідомляють, що корабель спочатку використовували під час військово-морських навчань як мішень. Наразі берегова охорона Японії не може дістатись до загадкового об'єкта. Річ у тім, що у регіоні триває шторм.

Затоплені кораблі у Японії: цікавий випадок

У Японії у жовтні 2021 року через землетрус із дна води піднялись затоплені кораблі. Судна були ще з часів Другої світової війни.

На поверхню спливли 24 японських кораблів. Їх затопили війська США під час давньої битви за острів.

Судна перемістили в інакшу частину острова. Відтепер їх використовують як водяну споруду для захисту від хвиль, плинів льоду й наносів.

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