Російський "Аерофлот" економитиме на туалетному папері: за ним буде строгий облік

Санкції, які запровадили проти Росії, а також вихід міжнародних компаній з російського ринку завдав неочікуваних ударів по самих росіянах. Тож їм довелося зіштовхнутися з труднощами навіть там, де вони такого не очікували.

Тепер в Росії вирішили економити навіть на туалетному папері. До такого незвичного способу вдалися в "Аерофлоті".

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Бортпровідники "Аерофлоту" отримали наказ вести строгий облік усієї паперової продукції, у тому числі туалетного паперу. А також серветок та паперових рушників. Невикористані рулони треба буде здавати.

Поки мова йде про тестовий режим такого обліку з 3 по 10 червня. І лише на рейсах в Туреччину. Хоча після цього таку практику можуть запровадити й на постійній основі.

Бортпровідники повинні уважно стежити за матеріалом на борту та поповнювати його лише в міру використання. Додаткові рулони в жодному разі не можна залишати у доступних місцях, щоб до них випадково не дісталися пасажири. Після приземлення всі невикористані матеріали необхідно порахувати, опечатати та здати.

Раніше працівники на борту не контролювали кількість паперу. В їх обов'язки входило прийняти паперову продукцію та слідкувати за тим, щоб її було достатньо.

Криза чи звичка росіян красти?

Російські видання в ситуації з економією туалетного паперу "Аерофлотом" вбачають у кризі, яка суне на Росію. Через запровадження санкцій там очікують на зростання цін на санітарно-гігієнічні товари, у тому числі туалетний папір. Мінімальне зростання складе 10%.

Та цілком ймовірно, що ще одна причина – постійна звичка росіян красти. Особливо це проявилося під час війни в Україні, де російські окупанти крали все, до чого могли дотягнутися.

А до цього вони неодноразово крали з готельних номерів на відпочинку в Туреччині чи Єгипті. Капці, рушники, батарейки та навіть лампочки ставали "трофеями" російських відпочивальників. Зважаючи на здорожчання цін на туалетний папір та його можливий дефіцит, питання його крадіжки з літака видається не таким вже й малоймовірним.

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