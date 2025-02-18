Російський безпілотник влучив у багатоповерхівку на Кіровоградщині: серед постраждалих – діти
- Російський безпілотник влучив у багатоповерхівку в Долинській.
- Постраждали мама і двоє дітей. Жителів 38 квартир евакуювали.
Вночі 18 лютого російські військові атакували Кіровоградську область ударними безпілотниками. Ворожий дрон влучив у багатоповерхівку в Долинській.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Кіровоградської ОВА Андрія Райковича.
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Дрон влучив у багатоповерхівку в Долинській
Посадовець констатував, ця ніч була складною для Кіровоградщини.
Ворожий безпілотник влучив у багатоповерхівку в Долинській. Троє постраждалих – мама і двоє дітей. Їм одразу надали медичну допомогу. Старша дівчинка госпіталізації не потребувала,
– заявив Райкович.
Також зазначив, що з 38 квартир евакуювали жителів. Усі відповідні служби працюють.
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Російський дрон влучив у багатоповерхівку / Фото з телеграму Райковича
Окупанти атакували ударними дронами і Кропивницький район. На щастя, там минулося без постраждалих.
До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.