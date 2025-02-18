Російський безпілотник влучив у багатоповерхівку на Кіровоградщині: серед постраждалих – діти

Вночі 18 лютого російські військові атакували Кіровоградську область ударними безпілотниками. Ворожий дрон влучив у багатоповерхівку в Долинській.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Кіровоградської ОВА Андрія Райковича.

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Дрон влучив у багатоповерхівку в Долинській

Посадовець констатував, ця ніч була складною для Кіровоградщини.

Ворожий безпілотник влучив у багатоповерхівку в Долинській. Троє постраждалих – мама і двоє дітей. Їм одразу надали медичну допомогу. Старша дівчинка госпіталізації не потребувала,

– заявив Райкович.

Також зазначив, що з 38 квартир евакуювали жителів. Усі відповідні служби працюють.

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Російський дрон влучив у багатоповерхівку / Фото з телеграму Райковича

Окупанти атакували ударними дронами і Кропивницький район. На щастя, там минулося без постраждалих.

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.