Російський БпЛА влучив у пасажирський поїзд у Запорізькій області

Російські війська вдарили безпілотником по пасажирському поїзду в Запорізькій області. Внаслідок ворожої атаки постраждала провідниця.

Про це повідомляє Укрзалізниця та міністр розвитку громад, відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашник.

Які наслідки удару по потягу?

Як повідомили представники Укрзалізниці, моніторингова група дала завчасну команду на евакуацію, тому обійшлося без жертв.

За попередньою інформацією, легке поранення в ногу дістала одна з провідниць потяга, наразі їй надають необхідну допомогу.

Для пасажирів також організували автобусний трансфер до Запоріжжя.

Попри постійні ворожі атаки, залізниця продовжує працювати. Наше завдання – забезпечити безпеку людей, зберегти безперервність перевезень і максимально швидко відновлювати рух там, де це необхідно,

– написав Микола Калашник.

В Укрзалізниці додали, що зараз можливі трансфери до та із Запоріжжя із залученням автобусів і приміських електропоїздів, та закликали пасажирів стежити за персоналізованими сповіщеннями в застосунку.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.

Нагадаємо, у ніч на 19 липня Росія здійснила одну з наймасованіших балістичних атак на Київ. Ворог застосував 41 ракету та 125 безпілотників різних типів.

На жаль, внаслідок атаки загинула 89-річна жінка, ще 13 людей отримали поранення у Шевченківському, Солом'янському та Деснянському районах. Зараз на місцях ударів працюють поліцейські, рятувальники, медики та інші екстрені служби.