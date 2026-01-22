Створював видимість дипломатичної роботи: Німеччина виганяє з країни російського шпигуна
- У Німеччині виявили російського шпигуна.
- Його контактна особа підозрюється в передачі розвідувальної інформації Росії, зокрема про військову промисловість Німеччини та постачання дронів до України.
Російська агентурна мережа розповсюджується на низку європейських держав. Нещодавно в Берліні викликали на зустріч посла Росії, там йому натякнули, що "особа, яка шпигувала від імені Росії", має бути вислана з Німеччини.
Про таке 22 січня поінформували в Міністерстві закордонних справ Німеччини. Випадок також описало німецьке видання Spiegel.
Як російський дипломат шпигував у Німеччині?
За даними Spiegel, мовиться про заступника військового аташе посольства Росії у Берліні. Він працював на одну з російських спецслужб і довгий час керував заарештованою шпигункою.
Цікаво! Кремлівський "дипломат", як повідомляє видання, пов'язаний зі шпигункою Ілоною В., яку затримали напередодні.
Її контактною особою виявився Андрій М. – заступник військового аташе посольства Росії у Берліні, який, за даними німецьких спецслужб, є кадровим співробітником російської розвідки.
Німецька влада дала цьому дипломату-шпигуну 72 години на те, щоб покинути територію Німеччини.
Ми не приймаємо шпигунство у Німеччині – і особливо не під прикриттям дипломатичного статусу,
– наголосили в німецькому МЗС.
А саму Ілону В., яка водночас має громадянство України та Німеччини, підозрюють у зборі та передачі розвідувальної інформації на користь Росії.
За версією слідства, щонайменше з 2023 року Ілона В. неодноразово передавала своєму куратору дані, безпосередньо пов'язані з війною в Україні.
Зокрема, як встановили слідчі, жінка збирала й передавала інформацію про:
- учасників та деталі високопоставлених політичних заходів і зустрічей;
- розташування ключових об'єктів німецької оборонної промисловості;
- хід випробувань безпілотників;
- плани та графіки постачання дронів до України.
Де ще шпигували росіяни?
17 квітня 2024 року в німецькій Баварії правоохоронці затримали двох осіб, які, за даними слідства, працювали на російські спецслужби. Їхня мета полягала в саботажі військової підтримки України. Зокрема йдеться про організацію диверсій проти об'єктів, пов'язаних з постачанням зброї та логістикою допомоги Києву.
У листопаді 2025 року латвійські контррозвідники викрили та затримали громадянина, якого підозрюють у шпигунстві на користь Кремля. За версією спецслужб, чоловік систематично збирав дані про латвійську авіацію, оборонні структури та військові об'єкти.
Крім того, глава міноборони Німеччини Борис Пісторіус не так давно зазначав, що російські спецслужби стежать за німецькими супутниками.