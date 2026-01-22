Створював видимість дипломатичної роботи: Німеччина виганяє з країни російського шпигуна

Російська агентурна мережа розповсюджується на низку європейських держав. Нещодавно в Берліні викликали на зустріч посла Росії, там йому натякнули, що "особа, яка шпигувала від імені Росії", має бути вислана з Німеччини.

Про таке 22 січня поінформували в Міністерстві закордонних справ Німеччини. Випадок також описало німецьке видання Spiegel.

Як російський дипломат шпигував у Німеччині?

За даними Spiegel, мовиться про заступника військового аташе посольства Росії у Берліні. Він працював на одну з російських спецслужб і довгий час керував заарештованою шпигункою.

Цікаво! Кремлівський "дипломат", як повідомляє видання, пов'язаний зі шпигункою Ілоною В., яку затримали напередодні.

Її контактною особою виявився Андрій М. – заступник військового аташе посольства Росії у Берліні, який, за даними німецьких спецслужб, є кадровим співробітником російської розвідки.

Німецька влада дала цьому дипломату-шпигуну 72 години на те, щоб покинути територію Німеччини.

Ми не приймаємо шпигунство у Німеччині – і особливо не під прикриттям дипломатичного статусу,

– наголосили в німецькому МЗС.

А саму Ілону В., яка водночас має громадянство України та Німеччини, підозрюють у зборі та передачі розвідувальної інформації на користь Росії.

За версією слідства, щонайменше з 2023 року Ілона В. неодноразово передавала своєму куратору дані, безпосередньо пов'язані з війною в Україні.

Зокрема, як встановили слідчі, жінка збирала й передавала інформацію про:

учасників та деталі високопоставлених політичних заходів і зустрічей;

розташування ключових об'єктів німецької оборонної промисловості;

хід випробувань безпілотників;

плани та графіки постачання дронів до України.

