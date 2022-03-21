Російський диверсант планував підірвати міст на Луганщині, але попався прикордонникам

21 березня 2022 , 16:17
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Джерело:

Державна прикордонна служба України

На Луганщині прикордонникам вдалося затримати російського диверсанта. Він, найімовірніше, хотів підірвати міст.

Зловили зловмисника прикордонники спільно з працівниками Служби безпеки України. Службовці обшукали місце проживання диверсанта.

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Що знайшли в його помешканні

  • Велику кількість вибухівки.
  • Бікфордовий шнур.
  • Набої.
  • Гранати з маркуванням Росії.

Диверсанта передали Нацполіції. 

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Автор: Тетяна Пасічник