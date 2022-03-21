Російський диверсант планував підірвати міст на Луганщині, але попався прикордонникам

На Луганщині прикордонникам вдалося затримати російського диверсанта. Він, найімовірніше, хотів підірвати міст.

Зловили зловмисника прикордонники спільно з працівниками Служби безпеки України. Службовці обшукали місце проживання диверсанта.

До теми У ДПСУ надали актуальну інформацію про черги на кордоні

Що знайшли в його помешканні

Велику кількість вибухівки.

Бікфордовий шнур.

Набої.

Гранати з маркуванням Росії.

Диверсанта передали Нацполіції.

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