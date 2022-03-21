Російський диверсант планував підірвати міст на Луганщині, але попався прикордонникам
21 березня 2022 , 16:17Читать новость на русском
Джерело:Державна прикордонна служба України
На Луганщині прикордонникам вдалося затримати російського диверсанта. Він, найімовірніше, хотів підірвати міст.
Зловили зловмисника прикордонники спільно з працівниками Служби безпеки України. Службовці обшукали місце проживання диверсанта.
До теми У ДПСУ надали актуальну інформацію про черги на кордоні
Що знайшли в його помешканні
- Велику кількість вибухівки.
- Бікфордовий шнур.
- Набої.
- Гранати з маркуванням Росії.
Диверсанта передали Нацполіції.
Зверніть увагу – окупанти вдаються до мародерства: дивіться відео