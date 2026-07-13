Про це 24 Каналу розповів командир і засновник Російського добровольчого корпусу Денис Капустін, наголосивши, що ведеться робота з пошуку людей в Росії, готових до акцій громадянської непокори. Однак треба розуміти, що російська правоохоронна та силова системи заточені на протидію підпіллю.

Робота та завдання російського підпілля

Командир пояснив, що ворог справді сильний, досвідчений, веде контррозвідувальну роботу. Є хлопці, які зникають зі зв'язку, а згодом виявляється, що вони потрапили до ФСБ. Тому робота партизанів пов'язана зі смертельним ризиком.

У нас є хлопці, які загинули на цьому фронті, деякі підірвали себе гранатами, щоб уникнути арешту. Вони герої. Завжди кажу, що для того, щоб бути бійцем РДК, не обов'язково перебувати в Україні. Можна приносити користь із будь-якої точки світу, особливо з Росії. Це максимально небезпечно, але це честь. Хлопці, які є по той бік, зробили вже дуже багато,

– наголосив він.

Капустін про російське підпілля: дивіться відео

Цікаво! Капустін також поділився про дії бійців РДК на фронті, полонених окупантів та настрої російського суспільства. Більше – читайте у матеріалі.

Командир РДК також розповів, що скоро він планує випустити велике відео, де буде спілкуватись з бійцями, які пройшли шлях від акцій непокори всередині Росії до вступу в Корпус і зараз є чинними військовослужбовцями української армії.