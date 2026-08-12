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24 Канал Новини України Росіяни атакували автобус з людьми на Запоріжжі: є постраждалий
12 серпня, 10:06
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Оновлено - 10:10, 12 серпня

Росіяни атакували автобус з людьми на Запоріжжі: є постраждалий

Анастасія Колеснікова

Російські військові продовжують атакувати цивільних. Так, ворожий дрон влучив по автобусу з людьми на Запоріжжі.

Як повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, ворожий безпілотник поцілив у автобус одного з місцевих підприємств.

Що відомо про удар по автобусу?

Інцидент стався безпосередньо на автошляху неподалік села Українка у Запорізькому районі.

Внаслідок ворожої атаки поранень дістав 53-річний чоловік. Наразі потерпілому надають усю необхідну медичну допомогу.

Нагадаємо, що у прифронтових регіонах окупанти часто влаштовують "сафарі" на мирних жителів. Так, нещодавно світ сколихнуло відео, де російський безпілотник переслідував 52-річного продавця на ринку у Херсоні. 

Зауважимо, що уночі Запоріжжя перебувало під атакою російських дронів. Ворожі безпілотники влучили по торговельному центру "Епіцентр", розташованому в одному зі спальних районів міста. Спалахнула масштабна пожежа. 

Унаслідок нічної російської атаки на Одесу виникла пожежа в одній із квартир на 5-ому поверсі 10-поверхівки. На щастя, минулося без загиблих та постраждалих. 

На Полтавщині тим часом внаслідок воржого обстрілу виникло загорання на одному з промислових підприємств.

Зауважимо, що уночі ворог атакував Україну балістичною ракетою "Іскандер-М", протирадіолокаційною ракетою Х-31П, керованими авіаційними ракетами Х-35, а також 138 ударними БпЛА.

Основний напрямок удару – Сумщина, Одещина.

Станом на 09:00 сили ППО знешкодили 112 ворожих безпілотників. На жаль, є влучання на 16 локаціях, а також падіння уламків – на 2 локаціях.

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