Росіяни атакували автобус з людьми на Запоріжжі: є постраждалий
Російські військові продовжують атакувати цивільних. Так, ворожий дрон влучив по автобусу з людьми на Запоріжжі.
Як повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, ворожий безпілотник поцілив у автобус одного з місцевих підприємств.
Що відомо про удар по автобусу?
Інцидент стався безпосередньо на автошляху неподалік села Українка у Запорізькому районі.
Внаслідок ворожої атаки поранень дістав 53-річний чоловік. Наразі потерпілому надають усю необхідну медичну допомогу.
Нагадаємо, що у прифронтових регіонах окупанти часто влаштовують "сафарі" на мирних жителів. Так, нещодавно світ сколихнуло відео, де російський безпілотник переслідував 52-річного продавця на ринку у Херсоні.
Зауважимо, що уночі Запоріжжя перебувало під атакою російських дронів. Ворожі безпілотники влучили по торговельному центру "Епіцентр", розташованому в одному зі спальних районів міста. Спалахнула масштабна пожежа.
Унаслідок нічної російської атаки на Одесу виникла пожежа в одній із квартир на 5-ому поверсі 10-поверхівки. На щастя, минулося без загиблих та постраждалих.
На Полтавщині тим часом внаслідок воржого обстрілу виникло загорання на одному з промислових підприємств.
Зауважимо, що уночі ворог атакував Україну балістичною ракетою "Іскандер-М", протирадіолокаційною ракетою Х-31П, керованими авіаційними ракетами Х-35, а також 138 ударними БпЛА.
Основний напрямок удару – Сумщина, Одещина.
Станом на 09:00 сили ППО знешкодили 112 ворожих безпілотників. На жаль, є влучання на 16 локаціях, а також падіння уламків – на 2 локаціях.