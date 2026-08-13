Російський дрон вдруге за день атакував локомотив Укрзалізниці на Одещині

На Одещині 13 серпня російський безпілотник знову завдав удару по тепловозу Укрзалізниці. Атака сталася на тій самій ділянці, де вранці ворожий дрон поцілив у пасажирський локомотив.

Про це в етері Суспільного повідомив голова правління Укрзалізниці Олександр Перцовський.

Які наслідки атаки?

Під час другого удару бригада потяга отримала завчасне попередження про небезпеку, тому внаслідок атаки ніхто не постраждав.

Було ще одне влучання по тепловозу, який виконував маневрові роботи, щоб поїзди могли роз'їхатися,

– заявив Перцовський.

За його словами, повторний удар відбувся на схожій ділянці залізниці, де кількома годинами раніше росіяни атакували локомотив пасажирського потяга. Внаслідок ранкового влучання загинули машиніст та його помічник.

Коментуючи дії російських військових, Перцовський припустив, що ворог навмисно використовує реактивні дрони з відеокамерами.

Зазвичай тактика ворога наступна: знайшли десь коридор, де вони можуть прориватися на цих реактивних шахедах. Це шахеди, які керуються вочевидь відеокамерою, тобто пілот, який по той бік, чітко бачить куди влучає. Не просто була ціль зруйнувати локомотив, а влучили безпосередньо в кабіну,

– наголосив голова правління Укрзалізниці.

Схожу думку висловив й президент Володимир Зеленський. Коментуючи попередню атаку на локомотив, він зазначив, що оператор реактивного дрона бачив, що спрямовує його саме по цивільній цілі. Попри удар вдалося врятувати всіх 340 пасажирів та поїзну бригаду.