Людина, на місце якої припав удар, дивом вижила: жахливі деталі атаки на потяг на Харківщині

Росія здійснила терористичну атаку трьома безпілотниками "Герань-2" по пасажирському потягу на Харківщині. Офіційно підтверджено п'ять загиблих, ще одна людина вважається зниклою безвісти. Це безпрецедентний цинічний удар по цивільному транспорту з пасажирами.

Кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко розповіла історію того, хто врятувався дивом.

Що відомо про жертв атаки безпілотника на потяг?

Через пряме влучання безпілотника вагон повністю вигорів, тому пошукова операція дуже складна – знайдено лише рештки тіл.

Попередньо експерти підтвердили особи п'ятьох загиблих, ще одна людина вважається зниклою безвісти і, ймовірно, стане шостою жертвою. Проводяться ДНК-експертизи для ідентифікації загиблих.

Перший удар по залізничному полотну зупинив потяг, що рухався, другий – біля потягу, а третій влучив прямо у вагон. Станом на зараз тривають слідчі дії та експертні дослідження для встановлення особи загиблих,

– сказала Валерія Чиріна, представниця Харківської обласної прокуратури.

Також двоє людей отримали поранення внаслідок атаки: 26-річна жінка із забоями у стабільному стані та 29-річний чоловік із забоями та частковою ампутацією пальців на руці.

Спочатку за квитками вважалася зниклою ще одна людина, але з'ясувалося, що ця особа вижила.

"Серед великої трагедії сталося невелике диво. Людина, яка сиділа на місці, куди прийшовся удар безпілотника, вийшла в тамбур саме в момент атаки – і це врятувало їй життя", – зазначила журналістка Черненко.

Чим безпрецедентна атака по пасажирському потягу?

Російські пропагандистські телеграм-канали спочатку висвітлювали атаку як "просто пожежу в пасажирському потязі", а потім почали свідомо поширювати фейки.

Це звичайний пасажирський потяг, у якому їхало багато людей з дітьми. Ці атаки нагадують полювання FPV-дронами у прикордонних містах на лінії бойового зіткнення. Такі удари безпілотниками завдають по спецтранспорту, комунальним машинам, волонтерам, цивільним автівкам – росіяни з повітря розглядають, супроводжують їх, а потім б'ють,

– пояснила Черненко.

Також вчора на дорозі між селами Андріївка і Шипувате Великобурлуцької громади вдарили по автівці – постраждали чоловік 59 років і жінка 55 років.

"Звісно, удар по потягу не можна порівняти з цим, але до атак FPV-дронами по транспорту ми, на жаль, більше звикли – вони практично щоденні й теж дуже часто з жертвами. Атака по потягу безпрецедентна і жахлива", – сказала журналістка.

Що ще відомо про наслідки російських атак по Харківській області?