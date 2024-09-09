Російський безпілотник, що залетів до Латвії, був "Шахедом" з вибухівкою

Російський БпЛА залетів у суботу, 7 вересня, в Латвію з Білорусі. Стало відомо, що він був дроном типу "Шахед", спорядженим вибухівкою.

Таку інформацію на пресконференції у Ризі надало керівництво латвійської армії.

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Дрон, що залетів до Латвії, виявився "Шахедом" з вибухівкою

BBC з посиланням на латвійську пресу, пише, що в пресконференції взяли участь міністр оборони Латвії Андріс Спрудс, командувач Національними збройними силами генерал-лейтенант Леонід Калніньш і командувач повітряними силами полковник Вієстурс Масюліс.

Так, вони повідомили представникам ЗМІ, що експерти вивчають уламки безпілотника, що впав на сході Латвії, у Резекненському краї.

Калніньш повторив те, що вже сказав у неділю. За його словами, Національні збройні сили Латвії одразу "засікли" безпілотник, який влетів у повітряний простір Латвії рано-вранці в суботу, і стежили за ним до моменту падіння.

На думку латвійських військових, "Шахед" залетів до Латвії випадково.

Голова Резекненської крайової думи Монвід Шварц сказав латвійському агентству LETA, що безпілотник упав у поле на відстані від населених пунктів. Інформаційний портал Delfi пише, що дрон впав у Гайгалавській волості, тобто приблизно через 90 кілометрів від найближчої точки кордону з Білоруссю.

У виданні вказали, що ні військова, ні місцева влада не говорила про вибух під час падіння "Шахеда".

"Минулого тижня, по ходу як мінімум двох нічних нальотів "Шахедів", українські моніторингові канали повідомляли про кілька дронів, що відлетіли до Білорусі, а білоруські військові одного разу підтвердили повідомлення про те, що в районі Гомеля було збито безпілотника, не уточнюючи, ким він був запущений", – додали там.