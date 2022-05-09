Російський експрем'єр Касьянов заявив про "початок кінця ери Путіна"

Колишній прем'єр-міністр Росії Михайло Касьянов заявив про "початок кінця ери Путіна". Він вважає, що російський президент розуміє свій програш у війні і його промова на 9 травня це яскраво продемонструвала.

Таку заяву російський політик зробив у коментарі виданню Sky News. Він зазначив, що Путін був "введений в оману" й не очікував такого рівня опору від України.

Читайте також Рашистська Федерація програє, бо Путін недооцінив головне

Колишній прем'єр-міністр Росії про поразку Путіна

Касьянов заявив, що Путін "вкрав" у росіян День перемоги і зробив з нього "інструмент пропаганди". Той факт, що жодної "перемоги" 9 травня цього року не було проголошено, на думку російського політика, вказує на те, що російські сили "втрачають свою міць".

Путін очевидно перебуває у проблемній ситуації і це початок кінця його ери,

– додав Касьянов.

9 травня у Росії: коротко

Михайло Касьянов – російський політик, голова політичної партії ПАРНАС з 5 липня 2015 року. Очолював уряд Росії з 17 травня 2000 року по 24 лютого 2004 року, під час першої каденції Путіна на посту президента. За рішенням Путіна, був тоді відправлений у відставку.

На честь 9 травня Кремль вирішив провести традиційний парад, щоб спробувати продемонструвати уявну "міць" країни-терористки. На головну площу Москви стягнули всі резерви російської техніки.

При цьому авіаційну частину параду скасували по всій території Росії, офіційно посилаючись на "нельотну погоду", хоча у низці великих міст цього дня було сонячно. Зокрема, авіаційної частини шоу не було у таких містах, як Москва, Санкт-Петербург, Самара, Новосибірськ та Єкатеринбург.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес прокоментував промову Путіна, з якою він виступив на військовому параді у Москві 9 травня. Британський посадовець відповів на претензії російського диктатора до НАТО й назвав слова російського президента черговим "проблиском відчаю".

Додамо, що Путін розпочав свою промову традиційно зі слів про так звані "єдиний радянський народ" та "історичні землі". При цьому жодного слова про так звану "спецоперацію" в Україні диктатор не вимовив.

До теми – у Путіна все пішло не за планом: дивіться відео