Світ змінюється: яка ситуація продемонструвала слабкість Росії

Про непомітні результати. Флот – це проєкція військової сили та присутності біля чужих берегів. Теза стара і заїжджена, але заграла новими барвами.

Ситуація, яка демонструє, як Росія втрачає свій потенціал

Для України, звісно, російський флот є загрозою для судноплавства.

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Але, наприклад, понад пів року тому на одній із зустрічей гості-аналітики поставили питання про перспективи російської силової проєкції на Близькому Сході після війни в Україні. Припускаючи, що Чорноморський флот Росії може "дещо послабшати".

Сьогодні вже є ілюстрація – війна в Ізраїлі. Звичайно, туди направляється американський флот, і вперше – китайський. А ось на присутності росіян у більш-менш пристойному складі не очікують.

Ситуація наочно демонструє, як Росія, загрузнувши в Україні, втрачає потенціал. Азія, особливо Близький Схід – регіони, де, безсумнівно, помітять і відзначать таку зміну декорацій. Зроблять висновки. Світ змінюється. Але це не означає, що змінився.

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Кремль усвідомлює небезпеку. Для російського президента Владіміра Путіна, якщо неможлива "перемога" у баченні 2022 року, то вкрай необхідний хоча б договорняк, який дозволить намалювати "образ перемоги". Інакше ризики краху (і тут Путін не брехав, коли говорив, що війна за виживання Росії – це дійсно війна за Росію як імперію і статус супердержави).

Тож зима буде складною. Але процес триває. Нехай і не так швидко, як нам би того хотілося.