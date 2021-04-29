Російський фрегат ледь не самоліквідувався ракетою "Калібр"

Фрегат "Маршал Шапошников" Військово-повітряних сил Росії здійснив невдалий пуск крилатої ракети "Калібр". Нещодавно він завершив комплексну модернізацію.

Днями корабель офіційно увійшов до складу Тихоокеанського флоту ВМФ Росії.

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Невдалий пуск російської ракети

Пуски крилатих ракет комплексу "Калібр" відбулись на полігонах бойової підготовки у межах заводських випробувань корабля. Однак вони були невдалими.

Окрім цих пусків, фрегат провів артилерійські стрільби, а також пуски ракет по повітряних цілях.

Що відомо про модернізацію фрегата

Нещодавно фрегат "Маршал Шапошников", який і здійснив невдалий пуск ракети, пройшов модернізацію на базі Центру судноремонту "Дальзавод" у Владивостоці. У її межах демонтували та наново виготовили корпусні конструкції, замінили кабельні траси.

У додаток до протичовнових та систем протиповітряної оборони корабель отримав крилаті ракети "Калібр – НК" та протикорабельні Х-35 "Уран", а також нові артилерійські системи та радіоелектронне озброєння.

"Калібр" – це сімейство російських крилатих ракет великої дальності. Ці ракети застосовувалися російськими військовими під час операції в Сирії.

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