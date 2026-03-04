Російський газовоз атакували у Середземному морі: як зараз виглядає розтрощене судно

Міністерство транспорту Росії заявило, що газовоз Arctic Metagaz атакували в Середземному морі поблизу територіальних вод Мальти. Внаслідок удару судно зазнало суттєвих пошкоджень.

Нові кадри російського газовоза опублікував громадський діяч, волонтер та радник міністра оборони Сергій Стерненко.

Які наслідки удару по газовозу?

Російський танкер, який потрапив під атаку, перевозив скраплений природний газ: судно перебуває під санкціями США, Великої Британії, Канади, ЄС, Швейцарії, Нової Зеландії та Австралії.

Російський газовий танкер, атакований учора невідомими дронами у Середземному морі, має серйозну пробоїну в районі машинного відділення та не підлягає відновленню,

– написав Стерненко.

Довідка. За даними ГУР, судно залучене у перевезенні в обхід санкцій викопного палива з об'єкта "Арктік СПГ-2", застосовуючи у порушення міжнародного морського права так званий спуфінг з метою приховування справжнього місцеперебування судна.

Судно зазнало серйозних пошкоджень / Фото: Сергій Стерненко

Тим часом у Мінтрансі Росії заявляють, що танкер Arctic Metagaz йшов Середземним морем з порту Мурманськ з вантажем та нібито був "оформленим за всіма міжнародними правилами".

Росіяни стверджують, що напад було скоєно з узбережжя Лівії безекіпажними катерами України.

Міністерство транспорту Росії також назвало атаку на газовоз "актом міжнародного тероризму та морського піратства".

Інциденти з російськими танкерами: коротко