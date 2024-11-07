В Україні ліквідували російського генерал-майора Клименка – організатора концтабору

В Україні, ймовірно, ліквідували генерал-майора, командира 5-ї донецької мотострілецької бригади Павла Клименка. Раніше військовий організував концтабір у Донецьку.

Загибель генерал-майора Павла Клименка, який служив в анексованому Криму, підтвердили його сестри в соціальних мережах, передає 24 Канал з посиланням на Важные истории.

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Що відомо про Павла Клименка

Клименко, ймовірно, став тринадцятим російським генералом, який загинув під час повномасштабного вторгнення. Проте влада Росії підтвердила лише вісім випадків.

За місяць до того, як Павло Клименко отримав звання генерал-майора, бійці його 5-ї бригади вбили американського стрімера та колишнього учасника бойових дій на Донбасі, Рассела Бентлі. Американець працював на російську пропаганду та воював проти України.

Згодом вони підірвали тіло, щоб приховати злочин. Наразі бійці, що скоїли вбивство перебувають під слідством.

У квітні підрозділ Клименка скоїв ще один злочин та вбив мобілізованого вчителя музики Володимира Фролова. Варто зазначити, що загиблий був інвалідом третьої групи та намагався демобілізуватися за станом здоров'я.

Розслідування ASTRA стверджує, що Клименко організував таємний табір для катувань в Донецьку. Також повідомляють, що бійців із важкими пораненнями під тортурами змушували брати участь у штурмах.