Редакція 24 Каналу отримала інформацію про богемне життя воєнного злочинця, командувача дальньої авіації військово-повітряних сил країни-агресорки, генерал-майора Сергія Кувалдіна. Він облаштував для себе особливий Іл-76.

Про це йдеться у матеріалі 24 Каналу.

Що відомо про особливий російський Іл-76

За наказом Кувалдіна у травні 2025 року було підписано документ про переобладнання державного медичного літака Іл-76ТД на командно-штабний борт для обслуговування польотів вищого командування дальньої авіації.

Цей літак раніше виконував евакуаційні польоти з доставки важкопоранених до спеціалізованих лікарень. Також на ньому було встановлено новітню апаратуру для проведення складних операцій.

Зараз борт переобладнали для тусовок генералів. Там облаштували окремі кабінети, кімнати з двоспальними ліжками, власний клімат-контроль та шкіряні масажні крісла. Їдальня літака розташована на місці, де раніше був стіл для надання екстреної допомоги, та являє собою залу зі столом на 12 осіб.

Згідно із документами, салон для перебування VIP-пасажирів, схоже, повністю звукоізольований від місця перебування обслуговуючого персоналу.

Виконавцем робіт із переобладнання літака вказана цивільна компанія "Авіакон Цитотранс", яка спеціалізується на виконанні комерційних вантажних рейсів. Ця фірма взагалі не здійснює цивільні перевезення: її замовником є російський уряд.

Обслуговують високе начальство цивільні працівники Aviacon Zitotrans. Власне, екіпаж повітряного судна після того, як керівництво Дальньої авіації змінило його призначення, не змінився. Хіба для безпосереднього обслуговування важливих пасажирів почали додавати стюардес. Втім, останні постійно міняються залежно від точки вильоту літака й настрою VIP-гостей, які самі ж обирають бортпровідниць перед польотами.

Подорожі з коханками військовими літаками – "нормальна" практика для офіцерів російських ВКС.

Варто згадати хіба гучний скандал за участі блогерки з Єкатеринбурга Марії Шалаєвої, яка полетіла зі своїм "папіком" вантажним Іл-76 у непрацюючий аеропорт Ростова, й виклала все у соцмережі.

Тож зовсім не дивно, що борт RA-76834 геть не знає простоїв. Лише з 17 по 23 вересня 2026 року він здійснив аж 11 перельотів до різних азійських країн. Хтось із командування дальньої авіації побував у Таджикистані, Казахстані, Індії, Малайзії, В'єтнамі, Лаосі, на Філіппінах та в інших державах.

Нагадаємо, що згаданий Кувалдін причетний до обстрілу дитячої лікарні "Охматдит" 8 липня 2024 року. Тоді він був на посаді начштабу Дальньої авіації, а опісля Путін його підвищив до посади керівника Дальньої авіації.