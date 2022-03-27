Російський капітан вступив у легіон "Свобода Росії", що воює на боці України

До легіону "Свобода Росії" долучився російський капітан. Анатолій Семекін закликав усіх своїх побратимів не воювати проти України.

Військовий зазначив, що Росія невдовзі може перетворитися у Північну Корею. Боєць не хоче, аби його рідні страждали через цинічну війну, яку розпочав Володимир Путін.

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Те, що російська армія чинить неправильно, Семекін зрозумів, коли побачив бомбардування мирних українських міст та використання фосфорних бомб.

Хочу, аби все це якомога швидше закінчилося і люди зрозуміли, що ця війна нам не потрібна. Не з такою ціллю нас сюди відправляли. Це не ті ідеї, які нам в голову забивають,

– сказав капітан.

Тому боєць закликав російських військових не їхати в Україну та не виконувати цинічні та жорстокі накази керівництва.

Дивіться відеозвернення російського капітана, який вирішив воювати на боці України:

Зауважимо, легіон "Свобода Росії" створили з полонених російських військових, які не хочуть воювати проти України. До нього також долучилися білоруси.

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