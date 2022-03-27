Російський капітан вступив у легіон "Свобода Росії", що воює на боці України
Джерело:легіон "Свобода Росії"
До легіону "Свобода Росії" долучився російський капітан. Анатолій Семекін закликав усіх своїх побратимів не воювати проти України.
Військовий зазначив, що Росія невдовзі може перетворитися у Північну Корею. Боєць не хоче, аби його рідні страждали через цинічну війну, яку розпочав Володимир Путін.
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Те, що російська армія чинить неправильно, Семекін зрозумів, коли побачив бомбардування мирних українських міст та використання фосфорних бомб.
Хочу, аби все це якомога швидше закінчилося і люди зрозуміли, що ця війна нам не потрібна. Не з такою ціллю нас сюди відправляли. Це не ті ідеї, які нам в голову забивають,
– сказав капітан.
Тому боєць закликав російських військових не їхати в Україну та не виконувати цинічні та жорстокі накази керівництва.
Дивіться відеозвернення російського капітана, який вирішив воювати на боці України:
Зауважимо, легіон "Свобода Росії" створили з полонених російських військових, які не хочуть воювати проти України. До нього також долучилися білоруси.
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