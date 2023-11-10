У Коломні під Москвою лунали вибухи, а під Тамбовом у Котовську потужно горить пороховий завод

Пізно ввечері 10 листопада стало відомо, що у Коломні та Котовську пролунали вибухи. У першому буцімто збили безпілотник, а у другому – горить пороховий завод.

Про вибухи у Коломні повідомили місцеві ЗМІ. Кажуть, що її буцімто атакували безпілотниками.

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Що відомо про вибухи у Коломні

Отже, мешканці бідкалися на те, що чули звуки вибухів. Потім з'явилася інформація, що буцімто працює ППО. За попередніми даними, кажуть місцеві ЗМІ, буцімто збили безпілотник.

Кажуть, що вибух пролунав неподалік Конструкторського бюро машинобудівництва. Передував цьому звук пропелера, пишуть видання.

У Коломні пролунали вибухи біля бюро машинобудівництва: дивіться відео

Невдовзі стало відомо, що рух поблизу заводу у Коломні перекрили. На місце прибули пожежники та співробітники поліції.

Крім того, повідомляють про роботу ППО мешканці Строгіно та Красногорська, що поблизу Москви.

У російському міноборони пізніше відзвітували. Мовляв, над Смоленською та Московською областю буцімто збили два українські безпілотники.

Але це ще не все. Кажуть, у Котовську, що на Тамбовщині, також лунають вибухи. Пишуть, що це детонує 5 цех порохового заводу.

Вибухи лунають у Котовську на Тамбовщині: дивіться відео

Звернімо увагу, що пропагандистські ЗМІ пишуть просто, що очевидці бідкаються на вибух. Мовляв, мешканці Котовська чули звук вибуху. Пишуть, що про постраждалих інформації немає, як і офіційних даних про те, що ж сталося.