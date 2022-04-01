Командир окупантів для фото- і відеодоказів "величі армії" змусив вояків знищити свою ж техніку

Служба безпеки України перехопила чергові розмови окупантів. На записі російський командир для того, аби були хоч якісь фото- і відеодокази "величі армії" змусив бійців знищити свою ж техніку.

У СБУ зазначили, що російські загарбники з відчаю нищать власну бойову техніку і видають її за "підбиту українську".

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Росіяни, демонструючи "велич армії", нищать свою техніку

Звучить дико, але рашисти готові навіть на таке, щоб створити хоча б видимість своїх "успіхів" в Україні,

– зауважили у спецслужбі.

На нових перехопленнях СБУ чути, як російський командир ставить своєму підлеглому завдання: зробити фото- та відеофіксацію "знищених мінометів".

Росіяни користуються схожістю української та російської військових технік. Однак, зауважили у Службі безпеки, навіть "у спокійних умовах" путінські вояки не можуть знищити власну гаубицю ані з гранатомета, ані вибухівкою.

"Я про це вже доповів. Тепер чекають фотографій, мінометів, кулеметів, крові, бинтів і всієї х**ні… Давайте якнайшвидше", – незадоволено каже на записі командир.

У СБУ підсумували, що такі недолугі дії росіян не можуть не тішити.

Росіянам наказують трощити їхню ж техніку: дивіться відео