Путін наказав до інавгурації Трампа звільнити Курщину від ЗСУ. Однак такий дедлайн він уже переносить не вперше.

Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан у шоденному огляді фронту на 24 Каналі розповів, що російським військам не вдасться відкинути ЗСУ з Курщини.

Важливо Росіяни просунулися на Курщині та поблизу Куп'янська: огляд карти фронту від ISW

Бої на Курщині

Світан зазначив, що є кілька причин, чому росіянам не вдасться виконати своє завдання на Курщині:

СОУ там добре зачепились.

Війська КНДР не дають росіянам жодної переваги, навпаки помітна дезорганізація по різних напрямках, коли частини військ КНДР першими потрапляють під удари тоді, коли потрібно швидко приймати рішення в комунікації, а вони не готові працювати у зв'язці з росіянами.

Наше угруповання на Курщині посилюється саме для виконання основного там завдання. Це знищення армії ворога. Завдання будь-якої армії, що обороняється, знищити якомога більше ворожої техніки й особового складу, що ми й робимо на Курському напрямку,

- зауважив полковник запасу ЗСУ.

Удар Шахеда по будинку в Бєлгороді

Нещодавно було оприлюднено відео удару БпЛА по житловому будинку в Бєлгороді. За словами льотчика-інструктора, росіяни спершу говорили, що це наші БпЛА вдарили по мирному російському населенню, намагаючись розхитати міжнародну спільноту.

"У цей же момент з'явились кадри, де чітко видно, що заходить на виконання бойового завдання по знищенню російських цивільних їхній же "Шахед". Це той самий "рязанський цукор". Так свого часу понад 20 років тому російська ФСБ підривала свої ж багатоповерхівки", – наголосив військовий експерт.