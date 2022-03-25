Російський корабель обстріляв Санжійку під Одесою, а потім оголосив про "гарантії безпеки"

Російський корабель близько 07:30 25 березня обстріляв Санжійку під Одесою. Згодом цей же корабель цинічно оголосив про "гарантії безпеки" для проходу суден.

У ВМС ЗСУ нагадали, що російські намагання подати себе з гуманної сторони – це маніпуляція. З першого дня війни країна-агресорка оголосила зоною бойових дій північно-західну частину Чорного моря.

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О 07:15 – 07:30 російський корабель обстріляв населений пункт Санжійку під Одесою, а через 3 години той же корабель оголошує про "гарантії" безпеки для проходу суден,

– мовиться у повідомленні.

Росія порушувала норми безпеки цивільного судноплавства та міжнародного гуманітарного права. Вона цинічно обстрілювала іноземні цивільні судна.

Ракетними ударами Росія потопила суховантажне судно Helt (під прапором Панами) та завдала ураження Millennial Spirit – під прапором Молдови.

Також Росія захопила у полон судно Sapfir, яке виконувало гуманітарну місію.

Тим часом у розріз незаконних дій в акваторіях Чорного та Азовського морів російський генерал оголосив про "створення з 25 березня гуманітарного коридору для безпечного виходу іноземних суден із українських портів".

У ВМС ЗСУ наголосили, що це той генерал, який дає накази про бомбардування Маріуполя та інших міст України.

За його наказами обстрілюють автомобілі мирних громадян, які намагаються гуманітарними коридорами вирватися з оточеного міста. А зараз він заявляє про подібний коридор для цивільних суден, при чому жоден з російських адміралів його слова не підтвердив,

– мовиться у повідомленні.

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