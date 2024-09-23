Есмінець Росії вистрілив поблизу риболовецького човна з Норвегії

Під час російських морських навчань у Баренцевому морі "Океан-2024" великий есмінець Північного флоту "Адмірал Левченко" зробив попереджувальні постріли у бік невеликого норвезького рибальського човна.

Про це повідомляє The Barents Observer.

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Попереджувальний постріл

Відомо, що інцидент трапився 12 вересня на північ від норвезького півострова Варангер. За межами норвезьких територіальних вод, але у виключній економічній зоні Норвегії.

У цьому районі Північний флот Росії заздалегідь анонсував бойові стрільби в межах навчань "Океан-2024".

"Це російський військовий корабель, вам потрібно покинути цей район", – таке повідомлення старший помічник капітана норвезького судна Ragnhild Kristine Ейстейн Ортен отримав по радіо, коли його екіпаж збирався підняти з води рибальське спорядження.

Але військові навчання і наказ забиратися геть спершу не налякали норвежців.

"Я відповів, що для нас не може бути й мови про переміщення. У нас були яруси, які потрібно було взяти на борт (якруси – сотні гачків з наживкою, зібрані в одну лінію – ред)", – розповів Ортен.

"Адмірал Левченко" – протичовновий есмінець і один з найбільших військових кораблів Північного флоту.

Потім військовий корабель Росії засурмив приблизно на 15 секунд. За словами Ортена, "Адмірал Левченко" зробив попереджувальний постріл, який розірвався у воді. "Це був потужний вибух, наш човен затрясло", – розповів чоловік.

Норвезькі рибалки вирішили пливти на захід, і 163-метровий есмінець слідував за ними, поки рибальське судно не вийшло з небезпечної зони. Далі на місце прибула Берегова охорона Норвегії та зв'язалася по радіо з російським кораблем.

Сили оборони Норвегії заявили, що їм відомо про інцидент, і підкреслюють, що норвезькі судна не зобов'язані залишати виключну економічну зону в Баренцевому морі, коли там відбуваються російські навчання.