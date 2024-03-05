Російський окупант розповів правду про ситуацію у Кринках, які "зачистив" Шойгу – відео

Українські морпіхи ще в листопаді 2023 року закріпилися на лівобережжі Херсонщини у селі Кринки, де дотепер тривають важкі бої. З огляду на це, російський медик вирішив розповісти правду щодо ситуації в населеному пункті.

Який, за словами Сєргєя Шойгу, "велікая армія" Росії "зачистила" ще 20 лютого, інформує 24 Канал. Окремо зазначимо, що окупант щиро не розуміє, чому українці його ненавидять. Приміром, можливо, тому що днями Кремль "високоточною зброєю" вбив 12 цивільних в Одесі, серед яких – 6 діток.

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Україна має багато зброї

Російський медик жаліється, що він перев'язує рани загарбникам через біль, стогін та крики.

Чомусь я втомився. Кожного дня 300. Молоді хлопці гинуть та кричать: "Мені боляче". Вони неочікувано отримують такі поранення, які просто не повинні отримувати,

– сказав окупант.

За його словами, над головами росіян літає абсолютно все. Зокрема, український аналог "Орлану", який практично неможливо помітити у небі.

Також дрони-камікадзе, безпілотники зі скидами, коригувальники та міни.

Крім того, російський медик бідкається, що українські військові мають багато іноземного озброєння: міномети, стволи тощо.

Окупант жаліється на ситуацію у Кринках: дивитися відео

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