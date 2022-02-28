Російський мотострілецький підрозділ зазнав значних втрат на рубежі Суми – Охтирка – Полтава
28 лютого 2022 , 13:12Читать новость на русском
Джерело:Генеральний штаб ЗСУ
Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що підрозділ російських окупантів зазнав значних технічних та фізичних втрат від українських захисників. У відомстві зазначили, що мотострілецький підрозділ втратив свій наступальний потенціал.
Сили противника зазнали значних втрат на рубежі Суми – Охтирка – Полтава. Там на них чекали українські військові, які зупинили наступ противника.
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Повний текст повідомлення:
Мотострілецький підрозділ 14 Армійського корпусу Північного флоту на рубежі СУМИ – ОХТИРКА – ПОЛТАВА поніс значні втрати та втратив наступальний потенціал.
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