Чому російське просування сповільнилося: в ISW назвали неочевидну причину

Темпи просування російських військ на полі бою стабільно знижуються з листопада 2025 року. На це впливають як успішні українські наземні контратаки, так і сезонні чинники, які погіршують становище ворога.

Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW) за 2 травня 2026 року.

Що перешкоджає наступу ворога?

Постійні українські контрнаступальні дії, удари по об'єктах у тилу ворога, обмеження доступу російських сил до терміналів Starlink в Україні, запроваджені у лютому 2026 року, а також втручання Кремля в роботу Telegram загострили вже наявні проблеми в російській армії.

До цих аспектів додалися й сезонні чинники.

Метеорологічні дані показують, що взимку 2025 – 2026 років середні температури на сході України були відчутно нижчими, ніж у попередню зиму 2024 – 2025 років, до того ж погода була помітно більш вологою.

ISW раніше відзначав, що у березні та квітні темпи російського просування зазвичай знижуються через сезонні погодні умови, зокрема так зване весняне бездоріжжя, коли розмерзання ґрунту та опади суттєво ускладнюють рух техніки.

Натомість у травні та червні, після підсихання ґрунтів, російські війська зазвичай активізуються, хоча поки невідомо, чи повториться така динаміка у 2026 році.

У 2026 році темпи російського наступу знизилися порівняно з 2025 роком, однак змінений характер бойових дій, зокрема ширше застосування Росією тактики інфільтрації протягом 2025 року, ускладнює прямі порівняння між цими періодами.

Цікаво! Виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло розповів 24 Каналу, що на ситуацію на фронті також впливають проблеми з кількістю особового складу у росіян. За його словами, ще рік тому, за різними даними, Росія набирала у військо приблизно 1200 – 1300 осіб, а зараз ця цифра становить десь 800 – 900. Водночас Сили оборони стабільно ліквідують понад 1000 окупантів кожної доби. Жмайло підкреслив, що це поступово "знекровлює" російський контингент і напряму впливає на наступальні кампанії.

За оцінкою ISW, за останні шість місяців (листопад 2025 – квітень 2026) російські війська захопили 1 443,35 квадратного кілометра, тоді як за аналогічний період 2024 – 2025 років – 2 368,38 квадратного кілометра.

У перші чотири місяці 2026 року середній темп просування становив 2,9 квадратного кілометра на добу, тоді як у той самий період 2025 року – 9,76 квадратного кілометра.

Нагадаємо, попри загальне зниження темпів наступу, ситуація на сході України залишається напруженою. Особливо це стосується Слов'янсько-Краматорської і Костянтинівсько-Дружківської агломерації. Як повідомив 2 травня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, там росіяни намагаються наступати невеликими піхотними групами, використовуючи артилерію та дрони.

За його словами, ворог прагне закріпитися на околицях Костянтинівки, наразі в місті триває режим контрдиверсійних дій.

Сили оборони завдають втрат ворогу: останні новини

1 травня стало відомо, що військові Сил безпілотних систем ЗСУ уразили декілька російських винищувачів Су-57 та винищувач-бомбардувальник Су-34 на аеродромі Шагол у Челябінській області. За словами військових, цілі розташовувалися на відстані близько 1700 кілометрів від державного кордону України.

Полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан розповів 24 Каналу, що ці літаки мають велике значення для росіян, тому їхнє знищення важливе. Зокрема, Су-34 використовується для застосування керованих авіабомб, які становлять серйозну загрозу. Як наслідок, після ураження літаків КАБів летітиме менше.

Водночас Су-57 може як знищувати у повітрі борти противника, так і завдавати ударів по наземних цілях. Для росіян ці літаки також є цінними, тож вони навіть не виводять їх на лінію фронту.