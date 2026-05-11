У бригаді "Рубіж" відповіли, чи дійсно Росія знизила темпи наступу

У західних медіа з'явилися оцінки, що Росія нібито сповільнила темпи наступу до найнижчого рівня за тривалий час. Втім, на фронті такі висновки виглядають не так однозначно, бо ситуація залежить не лише від кількості штурмів.

Офіцер бригади "Рубіж" Володимир Черняк в ефірі 24 Каналу пояснив, що на їхньому напрямку говорити про помітне послаблення тиску було б неправильно. За його словами, росіяни змінюють тактику і дедалі активніше використовують інші інструменти впливу на Сили оборони України.

Чому говорити про спад російського наступу зарано?

Після публікації New York Times про нібито найнижчі темпи російського наступу з 2023 року на фронті закликають не робити поспішних висновків.

Нагадаємо! The New York Times написали, що темпи російського наступу різко зменшилися: після обмежених успіхів наприкінці минулого року Росія фактично перейшла до позиційної війни, а на окремих ділянках навіть втрачала території. Видання пояснювало це змінами на полі бою, де швидкі прориви майже зникли, а російські війська дедалі частіше діють малими піхотними групами, тому за нинішніх темпів на повне захоплення Донбасу Росії знадобилося б понад 30 років.

На Покровському напрямку, в зоні відповідальності бригади "Рубіж", говорити про помітне послаблення тиску зарано. Інтенсивність дій ворога залежить від багатьох чинників, а зміна темпу часто означає не ослаблення, а перехід до іншої тактики.

Сказати, що на нашому напрямку наступальні темпи росіян знизилися, було б не дуже правильно, так як росіяни постійно змінюють тактику, постійно підтягують нові ресурси,

– сказав Черняк.

Він застеріг, що в таких паузах легко побачити те, чого насправді немає.

Менша кількість штурмів може створити оманливе враження, ніби в росіян закінчуються люди або важка техніка, хоча насправді країна давно поставлена на військові рейки, а ресурс для продовження тиску в неї зберігається.

Не потрібно забувати, що ми воюємо з Росією, в якої людський ресурс практично нескінченний і танкові заводи працюють, країна поставлена на військові рейки,

– наголосив офіцер.

Він звернув увагу, що зараз ворог дедалі більше спирається не лише на піхотні штурми, а й на аеророзвідку та вогневе ураження дронами, зокрема важкими. Тому оцінювати російську активність тільки за кількістю атак піхоти чи появою бронетехніки вже недостатньо, бо тиск на Сили оборони України дедалі частіше переноситься і в тил.

Що відомо про ситуацію на Покровському напрямку?

Росіяни активізувалися поблизу Покровська і намагалися витіснити українські сили з північних околиць міста, щоб далі просуватися в бік Шевченка. Для цього вони стягували в південну частину міста танки, бронетехніку й резерви, зокрема підрозділи "Сомалі", але на півночі підрозділи 76-ї десантно-штурмової дивізії Росії зазнавали великих втрат, а спроби прориву до фермерських господарств були безрезультатними.

Олександр Сирський назвав Покровський напрямок найнапруженішим і заявив, що Росія зосередила там близько 106 тисяч військових. Українські військові також зазначали, що першу хвилю весняно-літнього наступу на цій ділянці вдалося зірвати, тому ворог перейшов до тактики постійного тиску й виснаження оборони, але прориву та виходу на оперативний простір не досяг.

На Добропільському та Покровсько-Мирноградському напрямках ворог накопичував сили й намагався рухатися вперед, але від механізованих штурмів відмовлявся через їхню неефективність. Натомість росіяни діяли малими піхотними групами, а українські підрозділи говорили про стабілізацію фронту, зачистку другого ешелону оборони і повідомляли, що в районі Золотого Колодязя взяли в полон майже 30 окупантів.