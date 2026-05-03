Наступ зазнав нищівної поразки: у квітні росіяни втратили більше територій, ніж захопили, – ISW
У квітні 2026 року російські війська вперше з серпня 2024-го втратили більше територій на фронті в Україні, ніж захопили. За оцінками експертів, ворог втратив контроль над 116 квадратними кілометрами, не враховуючи районів можливого проникнення.
Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW) за 2 травня 2026 року.
Як ворог втрачає перевагу на фронті?
Темпи просування російських військ на полі бою стабільно знижуються з листопада 2025 року, оскільки постійні українські наземні контратаки, удари середньої дальності, блокування терміналів Starlink в Україні, а також обмеження Кремлем роботи Telegram загострили вже наявні проблеми в російській армії.
Відносне зниження темпів російського наступу також може частково пояснюватися щорічними сезонними чинниками.
Погодні дані свідчать, що середня температура на сході України взимку 2025 – 2026 років (з грудня по лютий) була нижчою, ніж узимку 2024 – 2025 років, до того ж зима 2025 – 2026 була значно вологішою.
Аналітики ISW раніше вже відзначали відносне зниження темпів російського просування у березні та квітні через сезонні погодні умови, зокрема через бездоріжжя – періоду, коли танення мерзлого ґрунту та весняні дощі погіршують умови для пересування механізованої техніки.
Раніше російські війська нарощували темпи наступу у травні та червні, коли ґрунт висихає, однак поки що не відомо, чи повторяться такі тенденції у 2026 році.
За словами аналітиків, у 2026 році темпи російського наступу дійсно сповільнилися порівняно з 2025 роком, однак зміна характеру війни, зокрема ширше використання Росією тактики інфільтрації протягом 2025 року, ускладнює прямі порівняння.
ISW оцінює, що російські війська захопили 1 443,35 квадратного кілометра територій за останні шість місяців (листопад 2025 — квітень 2026) порівняно з 2 368,38 квадратного кілометра за той самий період у 2024 – 2025 роках.
У перші чотири місяці 2026 року російські війська в середньому просувалися на 2,9 квадратного кілометра на добу порівняно з 9,76 квадратного кілометра на добу за аналогічний період 2025 року.
Водночас із осені 2025 року російські війська дедалі активніше застосовують тактику інфільтрації, щоб створити враження безперервного просування вздовж фронту.
Довідка. Інфільтрація – це тактика, за якої невеликі групи військ непомітно проникають у тил або між позиціями противника без встановлення повного контролю над територією. Такі зони часто залишаються спірними "сірими" ділянками, де сторони не мають чітко закріплених позицій.
За оцінкою ISW, у квітні 2026 року російські війська загалом захопили або просунулися шляхом інфільтрації на 28,28 квадратного кілометра, а з листопада 2025 року до квітня 2026 – на 1 716,42 квадратного кілометра. Водночас безпосередньо під контроль вони взяли лише 1 443,35 квадратного кілометра за цей період.
Нагадаємо, напередодні 9 травня ворог може спробувати активізувати свої зусилля на фронті. Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан пояснив 24 Каналу, що це потрібно Кремлю для того, аби дати Путіну привід для переможних заяв у російських медіа.
За словами Світана, ймовірними сценаріями є спроба висадки на правий берег Херсонщини або активізація на Сумському напрямку під приводом створення "буферної зони". Окрім цього, росіяни зосередили серйозні сили в районі Гришиного та Мирнограду – на захід і північний схід від Покровська. Наразі їхньою метою є вийти на Добропілля через висоти, перекривши зв’язок з українським гарнізоном у Покровську.
Водночас у Росії лунають заяви про перемир'я
29 квітня Володимир Путін провів телефонну розмову з Дональдом Трампом, під час якої заявив про нібито готовність до перемир'я з Україною на 9 травня. Водночас речник Кремля Дмитро Пєсков зазначив, що остаточне рішення щодо дат припинення вогню Путін ухвалить пізніше.
Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок пояснив 24 Каналу, що ця ініціатива Путіна викликана не бажанням миру, а нездатністю російської ППО захистити власну територію від українських дронів. За словами експерта, Україна має всі інструменти та всі підстави зробити 9 травня небезпечним для Москви.
1 травня очільник МЗС України Андрій Сибіга заявив, що наразі Україна не отримувала жодних офіційних пропозицій або звернень щодо запровадження тимчасового перемир'я. За його словами, заяви Путіна є черговою маніпуляцією та спробою сподобатися американцям, показавши якийсь елемент конструктиву.