Російський окупант хвалився, як відрубував руки полоненим: СБУ встановила його ім'я

Росії начхати на Женевську конвенцію, яка передбачає правила поводження з військовополоненими. Її військові катують людей. І вихваляються цим.

Служба безпеки України перехопила розмову одного з російських окупантів. У розмові з друзями він вихваляється про те, як катує полонених. Серед звірств, які він вчинив – відрубування пальців та рук.

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При цьому він навіть сам зізнається, що інші російські військовослужбовці дивуються з його дикості.

СБУ вдалося встановити ім'я цього нелюда. Це 27-річний житель Астрахані Салават Сарсенов. Він контрактник у російській армії. І зараз воює на території України на Запорізькому напрямку.

СБУ встановило і родину ката. Для прикладу, його матір звати Зульфія Сарсенова.

"Якщо "дикуну" вдасться вижити, він неодмінно постане перед справедливим судом", – пообіцяли в СБУ.

Водночас точно невідомо, про яких саме полонених йде мова – військових чи цивільних. Адже російська армія вже відзначилася своєю жорстокістю, коли катувала та вбивала мирних мешканців на Київщині. Про це стало відомо після того, як міста та села в Київській області були звільнені від окупації. Водночас що зараз відбувається в інших регіонах, де поки тимчасово перебуває російська армія – доводиться лише здогадуватися.

Перехоплена розмова російського окупанта про катування полонених