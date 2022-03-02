Російський окупант програв двобій з дверима магазину: відео недолугого мародера

2 березня 2022 , 12:11
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Джерело:

Сергій Стерненко

Російський окупант, який перебуває на території одного з міст України, намагався обчистити магазин техніки. Та українські двері, як і самі українці, виявилися незламними - мародер-невдаха залишився ні з чим.

Героїчний бій окупанта з дверима вдалося зафіксувати – невдале пограбування зняв один із очевидців події. 

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На відео видно, як росіянин спочатку намагається прострілити замок, а потім власноруч зламати двері магазину техніки.

Дивіться відео з мародером-невдахою:

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Автор: Ярослава Прадід