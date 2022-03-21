Російський піратський флот замальовує бортові номери на своїх кораблях

Окупанти зафарбовують на своїх кораблях бортові номери. Таким чином вони знов хочуть вдатися до провокацій.

На піратських кораблях замальовують не лише номери, а й назви. Про це повідомили в ДПСУ 21 березня.

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Військові країни-агресорки зафарбовують на своїх кораблях назви і бортові номери… В цій акції вбачається підготовка до майбутніх провокацій щодо цивільних суден із подальшим звинувачуванням в них українських військових кораблів,

– мовиться в повідомленні.

У діях окупантів простежуються "найнижчі традиції піратства". З початку вторгнення в Україну орки неодноразово поводилися підло в Чорному морі. Так, вони заблокували роботу українських портів, обстріляли 4 цивільних судна.

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