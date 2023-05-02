Полонений окупант пояснив, чому не хоче обміну і повернення в Росію

Під час бойових дій військові України трофеять не лише ворожу техніку, а й беруть у полон окупантів. Зазвичай згодом їх віддають на обмін, однак, як з'ясувалося, не всі загарбники хочуть повертатися у "велику та могутню".

Усе через те, що й вони самі погоджуються з твердженням, що командування до них ставиться як до м'яса. Про це, зокрема, розповів один з російських полонених, повідомили джерела у ЗСУ 24 Каналу.

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Ставлення як до шматка м'яса

Так, військовополонений прямо заявив, що командири ставляться до них "як до шматка м'яса на підлозі". І виражається це не лише на словах, а й у наказах, які дуже швидко могли призвести до смерті.

Відправляв в такі місця, де... Ну просто нереально було, просто навіть голову підняти. Там наказував діставати, припустимо, 200х, "мінусів". Ми пояснювали, що це неможливо зробити. Йому було без різниці, він казав: "Мене це не ї*е". Безпосередньо говорив: "Я хочу, щоб вас убили, заї*ашили",

– побідкався полонений загарбник.

Росіянин поділився, що такі команди він та його побратими сприймали як неадекватні, неправильні та неприємні. Однак, на його думку, щось змінити всередині Росії неможливо, адже росіяни не такі згуртовані, та й взагалі їм це "не потрібно". Усім, як і годиться рабському населенню, а не нації, просто байдуже.

Люди просто такі, напевно, такий менталітет. Тобто, як їх вирощували, виховували, то вони і, напевно, виросли такими. З ошийниками,

– сказав він.

Додому повертатися не хоче

Тож повною мірою на собі відчувши турботу Росії про своє населення, військовополонений заявив, що не хоче повертатися на "родіну", не хоче, щоб його віддали на обмін. І це навіть попри те, що вдома його очікує вагітна дружина.

Та навряд (додому поїду – 24 Канал). Найімовірніше, спочатку ФСБшники, потім ще щось там... І повернуть назад. Не хотілось би,

– сказав росіянин.

Він ствердив, що не хоче воювати в Україні та не хоче, щоб вмирали люди. "Я розумію, що це не наша країна. Я не хочу бути тут, правда", – сказав він. Натомість він би хотів таки ще побачити свою дружину.

Натомість чоловікам, яких ще можуть відправити воювати в Україну, він порекомендував не приїжджати, адже "тут нічого робити".

Нам тут нічого робити. Лягати і вмирати – це даремно все. Марна смерть, ні до чого доброго це ніколи не призводить, не приведе ніколи. … Це я бажаю щиро, щоб ви сюди не їхали. Ось прямо категорично кажу, що краще сюди не їхати. Це даремно все. Ви просто підете на забій,

– сказав окупант.

Тож якщо або коли комусь із росіян вручать повістку, то на думку полоненого варто робити що завгодно, лиш би не їхати помирати на чужу землю.