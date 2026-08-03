Російський РЕБ скерував дрон на пляж, внаслідок чого є загиблі

Біля Геленджика російська служба радіоелектронної боротьби направила безпілотник прямо на відпочивальників на пляжі. У селі Архіпо-Осиповка внаслідок падіння БпЛА загинули 6 людей, ще 40 отримали поранення.

Про це повідомляють телеграм-канали.

Що відомо про інцидент у Росії?

У понеділок, 3 серпня, відпочивальники на пляжі у селищі Архіпо-Осиповка, що під Геленджиком, зняли на відео, як російська мобільна вогнева група завдяки засобам радіоелектронної боротьби збиває дрон з курсу. Після цього він падає та вибухає поруч з людьми. Внаслідок дій росіян загинули 3 людей, ще 13 отримали поранення.

Російський РЕБ спрямовує дрон на відпочивальників (обережно, нецензурна лексика 18+): дивіться відео

Згодом губернатор Краснодарського краю зазначив, що кількість загиблих у Архіпо-Осиповці зросла до 6 осіб, а постраждалих – до 40. Чиновник розповідає, нібито удар є цілеспрямованою атакою України, ігноруючи відео, на яких можна побачити роботу російського РЕБ. Також він заявив, що поряд немає військової інфраструктури.

Проте медіа зазначають, що ціллю безпілотника могла бути розміщена поруч база відпочинку "Рассвєт. Вона належить "НПО Машиностроєнія" – ракетно-конструкторському бюро, що є важливою частиною російського військово-промислового комплексу.

Зверніть увагу! "НПО Машиностроєнія" – російське підприємство оборонно-промислового комплексу, яке займається розробкою крилатих ракет, ракетно-космічної техніки, супутників та інших військових комплексів.

Що відомо про втрати окупантів під час війни?

У ніч на 3 серпня Сили оборони України завдали ударів по низці важливих військових об'єктів Росії та ТОТ. ЗСУ вдалось уразити ремонтну базу артилерійської бригади, склади матеріально-технічних засобів і майданчик підготовки ударних безпілотників.

Кількома днями раніше, 1 серпня, бійці Служби безпеки України завдали удари по важливих військових цілях росіян у Краснодарському краї. Українські безпілотники уразили три радіолокаційні станції ворога "Подльот-К1" та одну РЛС "Каста-2Е2". Вони мали виявляти повітряні цілі.