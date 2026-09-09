Російський "Шахед" вдарив по торговому центру в Сумах: кількість жертв зросла

Ворожа армія продовжує обстріли українських міст. У середу, 9 вересня, стався приліт по торговому центру в Сумах. На жаль, відомо про загибилих і поранених.

Про наслідки російської атаки повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

Що відомо про удар по ТЦ у Сумах?

Григоров зазначив, що росіяни скоїли прицільний удар по території торгово-розважального центру.

Станом на 20:27 загинули 3 людини. Ще двоє отримали пораненя.

До того ж, є поранені. Інформація уточнюється. Відомо й про матеріальні збитки. На території ТЦ виникла пожежа: пошкоджені автівки та сама будівля ТЦ.

На місці працюють усі екстрені служби. Триває ліквідація наслідків обстрілу й рятувальна операція.

Існує загроза повторних ударів. Не перебувайте поруч із місцем влучання та залишайтеся у безпечних місцях,

– наголосив Григоров.

Де ще фіксували наслідки російських атак?

Зауважимо, що 9 вересня Київ протягом усього дня перебуває під загрозою ударних БпЛА. Уранці стався приліт по багатоповерхівці.

Ввечері ситуація повторилася – дрон влучив у девятиповерхівку в Дніпровському районі столиці. Там загинула 70-річна жінка. Ще четверо людей постраждали.