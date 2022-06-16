Російський шпигун намагався влаштуватись на стажування у Гаазький суд: горе-розвідника викрили

Російський шпигун намагався влаштуватись на стажування до Міжнародного кримінального суду в Гаазі, який, зокрема, займається розслідуванням воєнних злочинів Росії на території України. Втім горе-розвідника вдалось викрити.

Отримати доступ до Міжнародного кримінального суду (МКС) співробітнику російської розвідки завадила Служба загальної розвідки та безпеки Нідерландів (AVID). Зазначається, що росіянин намагався виїхати з Бразилії до Нідерландів на стажування в Гаазі під фейковим іменем.

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Розвідка Нідерландів викрила російського шпигуна, який мав намір "стажуватися" у Гаазькому суді

У повідомленні AVID йдеться, що згаданий російський шпигун працює на головне управління розвідки Росії. Його визнали загрозою національній безпеці Нідерландів, через що негайно відмовили у в'їзді в країну у квітні та відправили назад до Бразилії.

Зазначається, що офіцер російської розвідки представився громадянином Бразилії під іменем Віктор Мюллер Феррейра, за підробленими документами – 4 квітня 1989 року народження. Втім AVID встановила, що горе-розвідника насправді звуть Черкасов Сергій Володимирович, а його справжня дата народження – 11 вересня 1985 року.

Для свого стажування у Гаазькому суді російський шпигун використав добре продумане прикриття, намагаючись приховати всі свої зв'язки з Росією загалом та з російською військовою розвідкою зокрема.

МКС розслідує ймовірні воєнні злочини, вчинені Росією в Україні, а також під час війни у Грузії 2008 року. З цих причин таємний доступ до інформації МКС був би дуже цінним для російських спецслужб. "Нелегал" повинен був розпочати стажування у МКС, що означало б його доступ до будівлі та самої системи,

– наголосили у повідомленні.

"Нелегал" – термін, що позначає іноземного розвідника, який пройшов тривалу та детальну підготовку. Завдяки вигаданим особистостям, такі шпигуни часто отримують доступ до інформації, недоступної решті своїх справжніх співгромадян.

До слова, в AVID додали, що якби Черкасову таки вдалось потрапити на стажування у Гаазький суд, він зміг би збирати там розвіддані для Росії та шукати або вербувати внутрішні джерела, а також отримати доступ до цифрових систем МКС. Цілком можливо, що він би також отримав можливість впливати на хід кримінальних проваджень Міжнародного кримінального суду.

Додамо, що джерела видання "Українська правда", ознайомлені з розслідуванням AVID, повідомили, що намагання Черкасова влаштуватись на стажування у МКС зайняло місяці. Планувалося, що він почне свою діяльність у Гаазькому суді одночасно з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну, втім цього керівництву російської розвідки "провернути" не вдалось.

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