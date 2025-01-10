Окупант так зосереджено стріляв на камеру, що впав у каналізацію: епічне відео

У мережі з'явилося відео із окупантом-невдахою. Той хотів похизуватися на камеру своєю вправністю стрілка, але втрапив у "халепу".

Загарбники знімають ролики, у яких намагаються постати вправними воїнами. Бажання похизуватися застеляє їм очі пеленою, що вони часто нічого не бачать, причому у прямому і переносному сенсі цього слова. Так сталося із героєм відео, яке поширив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко, передає 24 Канал.

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Окупант у погоні за славою гепнувся в каналізацію

На відео окупант йде вперед, виставивши рушницю, з якої веде вогонь. Його знімають зі спини. Чутно перегуки, але не російською. Вочевидь, загарбники на кадрах – представники поневолених колись росіянами народів.

У ЦПД припустили, що це кадирівці, які відомі своєю пристрастю до знімання "героїчних" TikTok-роликів.

Дивіться до кінця. Схоже, що чергові клоуни Кадирова,

– йдеться у дописі Коваленка.

Найцікавіше, справді, відбувається наприкінці. Окупант так захопився стріляниною на камеру, що не помітив перед собою каналізаційний люк.

Загарбник провалюється у каналізацію: дивіться відео

До слова, зазначимо, що з 2022 року Росія зазнала понад 700 тисяч втрат на полі бою. Це більше, ніж кількість військових, які загинули під час Другої світової війни з боку Росії. Російські втрати в Україні становлять 2/3 потужностей війська, які були на початку повномасштабного вторгнення.