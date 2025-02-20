Російський суховантаж із кукурудзою тоне в Азовському морі.

У четвер, 20 лютого, стало відомо, що в Азовському морі тоне російський суховантаж із кукурудзою.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські телеграм-канали.

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Російський суховантаж тоне в Азовському морі

Відповідно до повідомлень пабліків, судно під назвою "Павел Грабовский" перевозило 3 тисячі тонн кукурудзи. Воно прямувало з Ростова до турецького Самсуна.

Вказується, що судно "Павел Грабовський" йде під прапором Панами. Його довжина становить 114 метрів і ширина 14 метрів.

В пабліку зазначили, що 16 лютого біля порту Азов дно судна отримало пробоїну.

За даними російського телеграм-каналу, моряки не стали надсилати сигнал про аварію, а лише запросили дозвіл зайти в Азов для того, щоб полагодити судно.

Це стане можливим після того, як на азовському узбережжі буде вищий рівень води, оскільки за нинішніх умов, через великі осади суховантаж може сісти на мілину.

Відомо, що на допомогу судну вийшли 2 криголами.

Суховантаж із кукурудзою тоне в Азовському морі: дивіться відео