Безпілотник атакував Російський університет спецназу в Чечні

Безпілотники продовжують активно атакувати Росію. В ранці 29 жовтня під ударом опинився університет спецназу у Чечні.

Про це повідомляє глава Чечні Рамзан Кадиров, передає 24 Канал. Зокрема, він заявив, що внаслідок атаки буцімто ніхто не постраждав.

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Які наслідки атаки на університет спецназу у Чечні

Кадиров повідомив, що 29 жовтня о 06:30 безпілотник атакував Російський університет спецназу у Чечні. В результаті атаки загорівся дах буцімто закинутої будівлі на території університету. Глава Чечні додав, що пожежу вже затушили, а жертв та постраждалих нібито немає.

Також Кадиров стверджує, що діяльність університету не зупинена і всі служби продовжують працювати в шатному режимі.

Пожежа в Російському університеті спецназу у Чечні / Фото з відкритих джерел

Зверніть увагу! Це вперше дрон атакував Чечню, а відстань від українського кордону до Чечні складає понад 650 кілометрів.

Що відомо про Російський університет спецназу

Російський університет спецназу у Чечні було відкрито у 2013 році. Вже у квітні 2022 року на його базі відкрили центр підготовки для відправлення на фронт. Також у лютому цього року Кадиров заявив, що установа буде мати ім'я глави Кремля Владіміра Путіна.

Додамо, що на початку червня Держпослуги розіслали громадянам Росії рекламу університету спецназу в якому запропонували "стати частиною військової еліти".