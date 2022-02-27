"Російський військовий окупанте, іди на х**", – білоруси підтримали Україну на референдумі

Читачі висловили своє ставлення до війни в Україні, зіпсувавши бланки на референдумі. Так, на одному листку написали "Російський військовий окупант, іди на х**".

У неділю, 27 лютого, у Білорусі пройшов конституційний референдум. Громадяни мали відповісти на запитання: "чи приймають вони зміни та доповнення до Конституції Білорусі".

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Проте багато жителів країни вирішили підтримати Україну, яка відстоює свої території від російських окупантів. Для цього білоруси зіпсували свої бланки, висловивши підтримку українцям.

Що білоруси написали на бланках:

"Російський військовий окупанте, іди на х**".

"Х** войне".

"Лу і Пу, йдіть на х**! Слава Україні!"

"Ні віійні! Путін – х**ло".

"Проти війни".

"Білорусь буде вільною".



Додамо, що у Держспецзв'язку повідомили, що по аеропорту у Житомирі нанесли ракетний удар з боку Білорусі. Увечері 27 лютого з білоруської території випустили ракету "Іскандер". Деталі та моторошне відео – дивіться тут.

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