"Російський військовий окупанте, іди на х**", – білоруси підтримали Україну на референдумі
Джерело:Zerkalo.io Политика
Читачі висловили своє ставлення до війни в Україні, зіпсувавши бланки на референдумі. Так, на одному листку написали "Російський військовий окупант, іди на х**".
У неділю, 27 лютого, у Білорусі пройшов конституційний референдум. Громадяни мали відповісти на запитання: "чи приймають вони зміни та доповнення до Конституції Білорусі".
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Проте багато жителів країни вирішили підтримати Україну, яка відстоює свої території від російських окупантів. Для цього білоруси зіпсували свої бланки, висловивши підтримку українцям.
Що білоруси написали на бланках:
- "Російський військовий окупанте, іди на х**".
- "Х** войне".
- "Лу і Пу, йдіть на х**! Слава Україні!"
- "Ні віійні! Путін – х**ло".
- "Проти війни".
- "Білорусь буде вільною".
Додамо, що у Держспецзв'язку повідомили, що по аеропорту у Житомирі нанесли ракетний удар з боку Білорусі. Увечері 27 лютого з білоруської території випустили ракету "Іскандер". Деталі та моторошне відео – дивіться тут.
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