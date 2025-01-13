"3 дні побув і повісився": російський військовий скоїв суїцид після наказу йти на війну

Жителька країни-агресорки в розмові розказувала про суїцид російського військовослужбовця. Той вчинив його після наказу їхати на війну проти України.

Про це ідеться у перехопленій українськими розвідниками розмові. Про це пише 24 Канал з посиланням на допис ГУР МО України.

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Російський військовий скоїв суїцид після наказу йти на війну проти України

Так, у перехопленій українськими розвідниками розмові росіянка розповідає про суїцид військовослужбовця армії країни-агресорки Росії, вчинений після наказу йти на війну проти України.

На похороні була – Дімка повісився. На Камчатці служив. А йому сказали – їдь у відпустку, після відпустки на сво. Приїхав у відпустку у Грайворон, три дні побув та повісився,

– розповідала росіянка.

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Нагадаємо, що нещодавно в "Атеш" повідомляли, що російські солдати обирають суїцид замість участі у штурмі на Херсонщині. Там повідомили про збільшення числа випадків суїцидів серед військовослужбовців 126 орбо, 205 омсбр, 70 мсд та 61 обрмп, що входять до складу російського угруповання "Дніпро" на окупованій частині Херсонської області.

Вказується, що причиною трагедій стали репресії з боку командування, особливо проти тих, хто відмовляється брати участь у бойових діях.