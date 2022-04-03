Російській владі доведеться відповідати за ці злочини, – Макрон про звірства на Київщині

Президент Франції Еммануель Макрон прокоментував звірства, які вчинили російські військові на Київщині

На своїй сторінці у соціальній мережі твіттер Еммануель Макрон повідомив, що світлини, які доходять із Бучі, звільненого міста під Києвом, нестерпні.

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"На вулицях сотні вбитих мирних жителів. Моє співчуття жертвам, моя солідарність з українцями. Російській владі доведеться відповідати за ці злочини", – написав Макрон.

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