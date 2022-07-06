Як окупант, який вижив на крейсері "Москва", наздогнав його у пеклі

Не-Ладний. Доля наче натякала йому, що флот – це не його. Але коли вже так кортить померти на війні з Україною, то "Хімарс" на допомогу завжди прийде.

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У Володимирській області росії ховають 23-річного старшого матроса Антона Федотова. Він проходив службу на фрегатах "Адмірал Григорович" та "Адмірал Ессен". Далі більше – служба не крейсері "Москва".

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Ще далі в нього прилітає два "Нептуни", і Федотов повертається додому без корабля. Потім в пресі проходить інфа, що матросів з "Москви" переводять на сторожовий корабель "Ладний".

"Ладний"... Як сказали б літератори – це корабель важкої долі. 1980-го року народження, що вже своє відпрацював, але все ще у складі чорноморського флоту РФ. Останні п'ять років був на ремонті після того, як його занадто активно використовували для сирійських походів.

"Ладний" – що це за назва? У СРСР кораблі 2 – 3 рангу частенько називали якимись дебільними прикметниками: "Ладний", "Смєтлівий", "Бистрий" тощо.

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Минулого року його наче відремонтували, але в море він не дуже ходить. Топити поки рано, але і модернізувати в щось корисне вже пізно. І от туди перевели матросів з "Москви" – там і проходив службу в ролі старшого телеграфіста Федотов.

А потім були такі чутки, що чинних матросів флоту спонукають перейти у морські піхотинці, щоб далі як звичайна піхота воювати десь в Україні. І ось матрос-телеграфіст раптом помирає. Я так розумію, що це з цієї серії.

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