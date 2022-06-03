Російський журналіст Невзоров разом з дружиною отримали українське громадянство

Російський журналіст Олександр Невзоров та його дружина Лідія Невзорова отримали громадянство України. Відповідний указ підписав Володимир Зеленський.

Про це повідомив сам Невзоров, а також радник міністра оборони України Антон Геращенко. Він наголосив, що громадянство російському журналісту надали "за високі заслуги перед нашою державою".

Увага Росія оголосила в розшук журналіста Невзорова

Олександру Невзорову та його дружині Лідії Невзоровій Указом Президента Володимира Зеленського надано громадянство України за визначні заслуги перед нашою країною Спасибі Олександр та Лідія, за Вашу сміливість та чесність. За щире бажання допомогти зупинити війну та правдиву оцінку реальної ситуації,

– йдеться в повідомленні.

Згодом цю інформацію ВВС підтвердив ще один радник голови МВС Віктор Андрусів.

Невзоров заявив, що стає на бік жертви

Сам Невзоров коментуючи отримання громадянства зазначив, що став на бік жертви.

Про українське громадянство. Без зайвих слів. Все дуже просто. Що таке війна в Україні? (Якщо змити з події політичну та національну риторику). Це злочин. Є злочинець і жертва злочину. Є вбивця і той, кого він вбиває, або намагається вбити,

– написав Невзоров.

Він додав, що "стати поряд з тим, кого розстрілюють, не завжди комфортно. Ймовірно, простіше стати в ряд розстрільників", але він "встає на бік жертви".

За його словами, він "вдячний тим змученим, зневіреним, закривавленим людям України", що дозволили йому "зайняти серед них місце".

Якби кожен із 140 мільйонів росіян затулив би собою поставлену до стінки Україну, то не було б ні Бучі, ні Маріуполя, не було б сотні тисяч трупів і тих мільйонів смертей, у які ще обійдеться витівка диктатора,

– додав Невзоров.

Раніше російські ЗМІ поширили скриншот документа МЗС України із запитом на перевірку публіциста та його дружини, у тому числі й по базі Інтерполу.



Запит перевірки Інтерполу Невзорова та його дружини / Скриншот російські ЗМІ

Невзоров у розшуку Росії

Від початку повномасштабного вторгнення Невзоров засуджує дії Росії та підтримує Україну та ЗСУ.

У березні в Росії проти Невзорова порушили кримінальну справу за дискредитацію Збройних сил Росії. Приводом стало те, що у своїх соцмережах Невзоров опублікував інформацію про обстріл Росією пологового будинку в Маріуполі.

Відомо, що журналіст покинув територію Росії. Його оголосили в розшук. 6 травня Московський суд заочно заарештував журналіста Невзорова у справі про нібито фейк щодо російських військових

Коротко про Невзорова

Олександру Невзорову 63 роки, він відомий російський блогер та журналіст. У 1993 – 2007 роках був депутатом російської держдуми.

Має досить неоднозначну скандальну репутацію часів перебудови та 90-х. Його програма "600 секунд" була чи не найрейтинговішою на екранах Росії. Ба більше, його навіть записали до Книги Рекордів Гіннеса.

В останні роки не працював журналістом, а був відомим як блогер. Або ж його запрошували на ефіри опозиційні ЗМІ. Невзоров веде свій YouTube канал, де критикує російську владу, дії російської армії та більшість своїх випусків закінчує словами "Слава Україні".

Невзоров зауважував, що режим Путіна зламає собі шию, а допоможе йому саме війна проти України. Саме ж вторгнення на територію нашої країни він назвав "дурним, злочинним і шизофренічним".

Свого часу Невзоров був наближеним до Володимира Путіна – у 2012 він став його довіреною особою.

Водночас він не підтримував анексію Криму. Ще тоді російський журналіст зауважив, що це стане початком "лиха для Росії".

До слова, Невзоров ще у травні 2021 року заявляв про наміри Путіна вторгнутись в Україну.

До теми – ядерна зброя Путіну уже не допоможе: дивіться відео