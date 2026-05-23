Після "дивної" заяви Лукашенка: Світлана Тихановська відвідає Київ

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга анонсував візит лідерки білоруської демократичної опозиції Світлани Тихановської до України. Політикиня прибуде на тлі спільних російсько-білоруських військових навчань.

Про це глава МЗС розповів на брифінгу, повідомляє 24 Канал.

Що відомо про візит Тихановської?

У четвер, 21 травня, білоруський диктатор Олександр Лукашенко запропонував українському президенту Володимиру Зеленському зустрітись у будь-якій точці Білорусі чи України. Він сказав, що відкритий до діалогу про українсько-білоруські відносини.

Міністр закордонних справ прокоментував цю заяву, яку він назвав "дивною", і додав, що в української сторони є з ким зустрічатися та обговорювати весь спектр питань.

Україна контактує з представниками демократичних сил Білорусі. І один з лідерів цих представників є пані Тихановська. І ми будемо її вітати в Києві, тому що для нас важливо підтримувати зв’язки з білоруським народом,

– заявив Андрій Сибіга.

Також глава МЗС прокоментував потенційні наслідки для Білорусі у разі участі в агресивних діях щодо України. Він зазначив що Київ діятиме пропорційно і відповідатиме, виходячи зі статті 51 Статуту ООН про право на самозахист.

Спільні навчання Путіна й Лукашенка

Нагадаємо, що Росія та Білорусь провели спільні військові навчання. Росія розпочала навчання за участю понад 64 тисяч військових, ракетних пускових установок, літальних апаратів, кораблів та підводних човнів. Міноборони Білорусі також оголошувало початок навчань, що включають процес доставлення ядерних боєприпасів та підготовку до їх можливого застосування.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про "здійснення своєї мрії". Під цим він мав на увазі передачу Росією Білорусі ракет Іскандер-М.