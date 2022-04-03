З російського полону звільнили заступника голови Новослобідської громади Сумщини

На Сумщині з полону звільнили заступника голови Новослобідської громади Олексія Шибаєва. 3 квітня чиновник вже перебуває на волі.

Шибаєва звільнили бійці територіальної оборони Білопілля. Тепер він у безпеці.

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Шибаєв Олексій Михайлович, заступник голови Новослобідської громади живий. Зараз він разом з бійцями тероборони Білопілля. Дякую усім причетним до його звільнення,

– наголосив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Зауважимо, також 3 квітня мер Борислава Олександр Шаповалов повідомив, що росіяни відпустили його з полону. Чиновник перебував у заручниках з 19 березня по 2 квітня.

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