Російському актору та телеведучому заборонили в'їзд в Україну

Українські прикордонники заборонили актору та телеведучому з Росії в'їзд в Україну. Все тому, що він незаконно відвідував тимчасово окупований Крим.

У 47-річного росіянина була посвідка на проживання в нашій країні. Однак в Україну його не пропустили.

Раніше Росіянку не впустили в Україну: раніше акторка незаконно відвідувала Крим

Прикордонники встановили, що раніше чоловік в'їжджав у Крим з території Росії. Його затримали в аеропорту "Жуляни" і рейсом Київ – Варшава відправили геть. Тепер він не зможе приїхати в Україну впродовж 3 років.

Крім того, ДПСУ готує звернення до міграційної служби з ініціативою анулювати росіянину посвідку на проживання в Україні.

Зауважимо, імені актора прикордонники не вказали.

Останні заборони в'їзду для росіян

У березні в Україну не впустили відому російську модель та акторку Олену Гліцину. Вона прибула до Києва літаком з Мінська з "приватною" метою.

Прикордонники з'ясували, що Гліцина неодноразово незаконно відпочивала у Криму. Вона в'їжджала автомобілем через Керченський міст, а також авіарейсом. Через це моделі на 3 роки заборонили відвідувати Україну і повернули назад у Мінськ.

Наприкінці грудня 2020 року з Туреччини прибула блогерка з Росії Оксана Качева. Однак її не впустили через поїзди у Крим та 3 роки заборонили в'їзд у нашу країну.