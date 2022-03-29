У російському Бєлгороді прогриміли потужні вибухи

У російському Бєлгороді прогриміло декілька вибухів. Наразі влада не повідомила, що саме вибухнуло, проте прокоментувала інцидент.

Відповідну інформацію спочатку повідомили користувачі мережі, а згодом прокоментував губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков. Люди не загинули та не постраждали.

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У російському Бєлгороді прогриміли вибухи

Увечері 29 березня у Білгородській області, що межує з Україною, сталися вибухи,

– мовиться у повідомленні росЗМІ.

Також там написали, що "інцидент" трапився у селі Червоний Жовтень. Губернатор Гладков пояснив, що жертв та постраждалих серед мешканців немає.

"Руйнувань на території селища немає. На місці працюють усі екстрені служби. Про причину того, що сталося, повідомлю пізніше", – запевнив посадовець.

У мережі опублікували кадри вибухів: дивіться відео

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