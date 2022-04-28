У російському Бєлгороді знову спрацювали системи ППО

Вже другу ніч поспіль у російському Бєлгороді чули вибухи.

У ніч проти 28 квітня над російським Бєлгородом було чути три вибухи, повідомляють росЗМІ. Місцева влада пояснила, що це спрацювали системи протиповітряної оборони.

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Жодних інших подробиць не повідомляється.

У соцмережах очевидці почали розповсюджуватися записи, на яких видно спалахи в небі.



Очевидці діляться відео після вибухів у Бєлгороді / Фото скриншот з відео

Вибухи в Росії днем раніше

Нагадаємо, що 27 квітня у Бєлгородській області також пролунало кілька вибухів. Згодом з’явилась інформація про те, що в селі Стара Нелідівка горить склад боєприпасів. Губернатор Бєлгородської області та також мер Бєлгорода підтвердили цю інформацію та запевнили, що постраждалих немає, а житлові будівлі – цілі.

Окрім цього, в цю ж ніч про вибухи повідомляли у Воронежі та Курську.

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