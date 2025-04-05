У російському Чапаєвську дрони атакували завод з виробництва вибухівки "Промсинтез"

Ніч проти 5 квітня для Самарської області пройшла не спокійно. Так, промислове підприємство в Чапаєвську атакували безпілотники.

Там виникла пожежа. Про це пише 24 Канал з посиланням на росЗМІ.

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Під атакою дронів перебував завод "Промсинтез"

В російських пабліках вказується, що губернатор області Федорищев заявив, що дрони атакували промислове підприємство у Чапаєвську.

"Постраждалих немає. На місці працюють екстрені служби, зокрема фахівці МНС займаються гасінням займання", – написав Федорищев у своєму телеграмі.

За даними місцевих пабліків, атакувано завод "Промсинтез", який займається виробництвом вибухових речовин.

Його вже атакували в кінці березня, тоді відбулося займання покрівлі заводу.