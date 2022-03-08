Російському генералу оголосили підозру: він народився в Чугуєві та наказав бомбити Харківщину

Одним з тих, хто віддавав наказ бомбити Харків, є генерал-майор Олег Маковецький. Він народився у Чугуєві у передмісті Харкова. Тепер йому оголосили підозру.

Прокурори повідомили про підозру генерал-майору Олегу Маковецькому. Про це повідомила генпрокурор Ірина Венедіктова.

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"Це той самий генерал, який віддав наказ бомбити мирний Харків і область, та сама тварина, яка розпорядилась використовувати авіабомби "ФАБ-500". Ця субстанція з якимись органами всередині народилася тут у нас, в Харківській області. Воно в дитячий садок ходило, пам’ятає, напевно, друзів по двору, діти яких цілком могли загинути від виконання його наказу", – відзначила Ірина Венедіктова.

Про те, що саме Маковецький віддавав наказ військовій авіації бомбити Харків та міста в Харківській області, повідомив один з полонених пілотів, літак якого збили українські військові.

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